Monti dal Papa, nuovo test Stato-Chiesa

foto Ap/Lapresse 08:48 - Sarà il momento per rimettere a punto i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica l'udienza che alle 11 Benedetto XVI avrà col presidente del Consiglio Mario Monti, al suo debutto oltre il Portone di bronzo.

L'udienza, concessa con significativa rapidità, a nemmeno due mesi dall'insediamento del governo - per quanto in Vaticano si voglia rimarcare la "normalità" del fatto che un nuovo premier vada in visita dal Papa -, non si preannuncia certo come un incontro di routine. Anzi, l'incontro - a quanto si apprende in ambienti di governo - non sarà né convenzionale, né tantomeno meramente cerimoniale, ma denso di contenuti di alto profilo. Visita che, oltre a dare visibilità all'apprezzamento della Santa Sede per un esecutivo condito anche da autorevoli personalità cattoliche, servirà a un nuovo check-up sui temi che pi- stanno a cuore ai vertici della Chiesa. Dopo il breve rendez-vous che il 18 novembre scorso a Fiumicino, ebbe con Ratzinger in partenza per il viaggio in Benin e dopo la visita fatta a Capodanno con la moglie alla basilica di San Pietro e alla tomba di Wojtyla, l'incontro di oggi avrà per Monti tutti i caratteri dell'ufficialità, anche se il rigido protocollo vaticano lo classifica come "udienza privata".



Il premier, accompagnato dalla signora Elsa, arriverà a Palazzo Apostolico con un seguito composto, tra gli altri, dal ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant'Agata, da quello per gli Affari europei Enzo Moavero, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà, dall'ambasciatore presso la Santa Sede Francesco Maria Greco, dal segretario generale di Palazzo Chigi, Manlio Strano e dal vice, Federico Toniato. In contemporanea, in Vaticano, ma alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario nel Palazzo dei Tribunali, ci sarà anche il ministro della Giustizia Paola Severino, che ha gi… incontrato Benedetto XVI durante la visita al carcere di Rebibbia lo scorso 18 dicembre. Il colloquio a tu per tu di Monti con Ratzinger, nella Sala della Biblioteca, avrà anche il tono di un incontro tra due professori, quali entrambi sono stati per molti anni. Dal premier, cattolico ma profondamente rispettoso della laicità dello Stato, non si attendono comunque gesti - tipo genuflessioni o baciamano - che si allontanino dal suo tratto sobrio e dalla cordiale deferenza dovuta in questi casi.



Sarà però nel successivo colloquio con il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone che si entrerà più nel merito delle questioni riguardanti il rapporto tra Stato e Chiesa. Non si pu• escludere che dal premier si attendano rassicurazioni sul regime fiscale dei beni della Chiesa (anche se lo stesso Bertone aveva detto recentemente che il problema dell'Ici "da studiare e approfondire"), sul sostegno alle scuole cattoliche, sugli stessi temi etici, comunque in questo momento "oscurati" dall'imperversare della crisi economica. In ambienti di governo, pero', si smentiscono alcune ricostruzioni della vigilia, sottolineando che l'incontro avrà contenuti "più alti" anche se decisamente "concreti". Argomenti che vengono reputati estremamente importanti, soprattutto per l'Esecutivo.