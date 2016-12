foto Facebook 23:23 - Lega Nord spaccata dopo il "caso Cosentino". Umberto Bossi ha inviato una lettera alle segreterie provinciali in cui ordina di sospendere ogni tipo di incontro pubblico alla presenza di Roberto Maroni. Immediata la replica dell'ex ministro dell'Interno, che non ha gradito la mossa del leader del Carroccio. " Se pensano che io esco dalla Lega si sbagliano di grosso - ha detto ai suoi l'ex responsabile del Viminale - . Andremo alla conta". - Lega Nord spaccata dopo il "caso Cosentino". Umberto Bossi ha inviato una lettera alle segreterie provinciali in cui ordina di sospendere ogni tipo di incontro pubblico alla presenza di Roberto Maroni. Immediata la replica dell'ex ministro dell'Interno, che non ha gradito la mossa del leader del Carroccio. " Se pensano che io esco dalla Lega si sbagliano di grosso - ha detto ai suoi l'ex responsabile del Viminale - . Andremo alla conta".

E' dunque iniziata la resa dei conti nel Carroccio dopo scontro nato sulla richiesta di arresto del coordinatore campano del Pdl. "Questo gruppo vale il 99% del partito e il 100% della base, non ci fermeranno", ha detto un maroniano. Lo scontro Maroni-Bossi ormai è palese e c'è anche chi sostiene che sia in dubbio anche la manifestazione del 22 a Milano. Gli esponenti del Carroccio vicini a Maroni avevano già preparato uno striscione: "Umberto torna con noi".



Maroni: "Vogliono cacciarmi, ma non mollo"

"Non so perché, nessuno me lo ha spiegato, sono stupefatto, mi viene da vomitare: qualcuno vuole cacciarmi dalla lega ma io non mollo". Questa la prima reazione di Roberto Maroni all'annullamento dei suoi incontri pubblici sul suo profilo di Facebook. "Mi hanno appena chiamato - riferisce Maroni nel suo post - per comunicare che la segreteria nazionale ha deciso di impedirmi gli incontri pubblici gia' programmati in tutta la Lombardia". Confermando la notizia gia' circolata in rete , l'ex ministro dell'Interno ha ricevuto in pochissimi minuti numerosi messaggi di sostegno da amici di facebook fra cui simpatizzanti leghisti che gli hanno scritto gia' in tanti negli ultimi giorni per appoggiarlo sul caso Cosentino.