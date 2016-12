Rifiuti,Clini:rischio mega-multa Ue

17:16

- L'accumulo dei rifiuti in Campania non costituisce solo un grosso problema per gli abitanti, ma anche per le casse dello Stato. Se non troviamo una soluzione entro fine gennaio, ha detto il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ad un convegno del Pd, "il rischio è di una multa da 500mila euro al giorno che durerà fino a quando non si risolverà" in modo adeguato la situazione.