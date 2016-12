Cosentino,Bossi:mai stati forcaioli

17:20

- "La storia della Lega non è mai stata forcaiola": così Umberto Bossi commenta il voto dei suoi deputati sull'arresto di Cosentino. E dice che la linea non è dovuta a opera di convincimento di Berlusconi: "Ero per la libertà di coscienza". Molto critico il numero uno dell'Udc Pier Ferdinando Casini: "Il voto su Cosentino è stato un grave errore politico. E l'applauso dopo il risultato è stato l'eutanasia del Parlamento, un suicidio in diretta".