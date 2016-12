Petrolieri contro Monti: "E' un esproprio"

foto LaPresse 16:05 - L'industria petrolifera è "totalmente contraria" alle misure per la liberalizzazione del settore benzina che, se confermate, rappresenterebbero "un vero e proprio esproprio", minando "la capacità di garantire l'approvvigionamento energetico del Paese". Così l'Unione Petrolifera (Up) commenta le misure al vaglio del governo che prevedono lo stop ai contratti di esclusiva tra gestori e compagnie e la vendita o il riscatto di un terzo degli impianti. - L'industria petrolifera è "totalmente contraria" alle misure per la liberalizzazione del settore benzina che, se confermate, rappresenterebbero "un vero e proprio esproprio", minando "la capacità di garantire l'approvvigionamento energetico del Paese". Così l'Unione Petrolifera (Up) commenta le misure al vaglio del governo che prevedono lo stop ai contratti di esclusiva tra gestori e compagnie e la vendita o il riscatto di un terzo degli impianti.

"Se tali ipotesi dovessero infatti trovare seguito in atti normativi - prosegue l'Up - esse si configurerebbero come un vero e proprio esproprio a danno delle aziende con effetti dirompenti sul sistema petrolifero italiano già colpito dalla crisi della raffinazione, minando alla base la capacità di garantire l'approvvigionamento energetico del Paese".



I petrolieri contestano in particolare l'ipotizzata abolizione dell'esclusiva che, dicono, "non può in alcun caso essere applicata agli impianti di proprietà delle aziende che realizzano l'investimento, curano la manutenzione, mettono il loro marchio e danno il tutto in uso gratuito al gestore".



Secondo l'Up, infatti, "la perdita, anche parziale, dell'esclusiva avrebbe un significativo impatto economico in quanto non consentirebbe, in alcun modo, né la remunerazione degli investimenti presenti e futuri né la sostenibilità dei costi operativi, anche nel breve termine. Inoltre, verrebbero pregiudicate le garanzie di qualità e sicurezza del prodotto nei confronti del consumatore senza una significativa riduzione dei prezzi come viene propagandato".



L'Unione Petrolifera è invece favorevole alle proposte avanzate dall'Antitrust e nei giorni scorsi ha avanzato al governo una sua proposta che punta a rimuovere le rigidità relative alle forme giuridiche e alle tempistiche attraverso cui gestire gli impianti di distribuzione carburanti; eliminare i vincoli all'utilizzo di tutte le apparecchiature self-service in quanto l'efficienza va raggiunta cogliendo le potenzialità del singolo impianto; prevedere la liberalizzazione degli orari degli impianti di distribuzione carburanti; superare gli ostacoli allo sviluppo delle attività non-oil.