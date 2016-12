Porcellum o mattarellum: i sistemi a confronto

foto Ansa 14:14 - Il "porcellum", la legge elettorale il cui nome è stato coniato dall'ex ministro Calderoli, introduce un sistema proporzionale a liste bloccate: l'elettore non ha la facoltà di esprimere una preferenza; i candidati sono eletti secondo l'ordine di presentazione sulla base dei seggi ottenuti dalla singola lista. Nelle scelte e nelle graduatorie a "comandare" sono dunque i partiti. - Il "porcellum", la legge elettorale il cui nome è stato coniato dall'ex ministro Calderoli, introduce un sistema proporzionale a liste bloccate: l'elettore non ha la facoltà di esprimere una preferenza; i candidati sono eletti secondo l'ordine di presentazione sulla base dei seggi ottenuti dalla singola lista. Nelle scelte e nelle graduatorie a "comandare" sono dunque i partiti.

Tre le soglie di sbarramento su base nazionale previste per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati: il 10% del totale dei voti validi per le coalizioni; il 2% per le liste che ne fanno parte; il 4% per le liste che si presentano al di fuori. Alla ripartizione dei seggi ottenuti dalla coalizione partecipa anche la lista che abbia raggiunto il numero più alto di consensi tra quelle che non hanno raggiunto la soglia del 2%.



Alla coalizione di liste (o alla lista non coalizzata) più votata, se non ha raggiunto almeno 340 seggi, spetta un premio di maggioranza tale da consentirle di raggiungere il numero di seggi in questione. Anche per il Senato della Repubblica viene introdotto un premio di maggioranza. Serve a garantire almeno il 55 per cento dei seggi regionali alla coalizione (o alla lista) con il maggior numero di voti. Il meccanismo opera su base regionale. La conseguenza piu' evidente è la possibilità che si formi una maggioranza diversa da quella costituita alla Camera.



IL 'MATTARELLUM'

Sistema elettorale così definito dal politologo Giovanni Sartori e riferito al nome del relatore è la legge studiata da Sergio Mattarella (ora, ironia del destino, giudice della Corte Costituzionale). Abrogata nel 2005, ha introdotto un sistema sistema elettorale maggioritario, corretto da una quota proporzionale che era pari ad un quarto dei seggi di ogni camera. Il 75% dei seggi veniva distribuito con il metodo uninominale maggioritario (475 per la Camera e 232 per il Senato) ed il rimanente 25% con metodo tendenzialmente proporzionale. Con l'attribuzione del primo gruppo di seggi veniva eletto il candidato che aveva ottenuto la maggioranza relativa dei voti nel collegio. Vietato candidarsi in più collegi.



I seggi assegnati con metodo proporzionale erano attribuiti però con meccanismi diversi fra Camera e Senato: per la prima, all'elettore veniva consegnata una scheda elettorale distinta per stabilire l'attribuzione dei 155 seggi rimanenti (gli altri 452 assegnati con l'uninominale maggioritario). I seggi andavano solo ai partiti che avevano superato la soglia di sbarramento nazionale del 4%. Per il Senato, gli 83 seggi proporzionali venivano assegnati su base regionale. La legge introduceva anche un meccanismo definito scorporo che serviva a dare più rappresentanza alle liste con pochi candidati eletti con il sistema maggioritario.