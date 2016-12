I referendari: "Andiamo avanti"

13:14

- Il presidente del Comitato promotore del referendum sulla legge elettorale, Andrea Morrone, non si scoraggia davanti al "no" della Corte costituzionale. "Questa - sottolinea - non è la prima né l'ultima iniziativa referendaria che si conclude con una bocciatura della Consulta. Ma la nostra battaglia per il sistema maggioritario e per la democrazia in Italia continuerà, non si ferma di certo adesso".