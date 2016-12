Monti: "L'Italia cerchi un ruolo attivo per condurre l'Europa sul cammino della stabilità"

foto Ap/Lapresse 11:42 - "L'Italia deve cercare un ruolo attivo per condurre l'Europa sul cammino della stabilità e della crescita". Lo ha detto il premier Mario Monti durante l'informativa alla Camera. "E' quasi indissociabile l'azione che conduciamo all'interno, con le politiche di risanamento e crescita, rispetto ad una azione che cerchiamo di svolgere in Europa per spingerla - ha concluso Monti - su un cammino di stabilità e crescita". - "L'Italia deve cercare un ruolo attivo per condurre l'Europa sul cammino della stabilità e della crescita". Lo ha detto il premier Mario Monti durante l'informativa alla Camera. "E' quasi indissociabile l'azione che conduciamo all'interno, con le politiche di risanamento e crescita, rispetto ad una azione che cerchiamo di svolgere in Europa per spingerla - ha concluso Monti - su un cammino di stabilità e crescita".

In apertura del suo discorso a Montecitorio, Monti ha ricordato i vari appuntamenti che lo hanno visto protagonista negli ultimi giorni e ha enunciato quelli che da oggi a fine mese impegneranno il governo: i vertici con i primi ministri polacco e belga, quello del 18 con David Cameron, il 23 e 24 per l'Eurogruppo e l'Ecofin e, infine, quello del 29 del Consiglio Europeo, anticipato per motivi tecnici.



"Anche criteri qualitativi per ridurre debito"

Per ridurre il debito è importante che ci siano due criteri: "Una forte e continua diminuzione, ma anche un quadro qualitativo di criteri di applicazione per definire il piano di rientro" ha spiegato Monti. "Credo ci stiamo riuscendo ma avremo maggiori certezze il 29-30 gennaio".



"Dopo fiscal compat, Bce più rilassata"

Può darsi che la Bce, una volta approvato il fiscal compat al livello europeo, con l'obbligo del pareggio di bilancio in Costituzione, pur nella sua indipendenza, si sentirà "più rilassata". Lo sostiene Monti, sottolineando che "il trattato sul fiscal compact è quasi più importante averlo alle spalle: non vedo l'ora che sia attuato per rafforzare la credibilità" della discilplina di bilancio ma è "importante che si passi oltre" e si "investa più energia politica sul versante della crescita".



"Fondamentale il contributo del parlamento"

Sugli indirizzi di politica europea "per noi è fondamentale contare sul contributo del parlamento". Lo ha detto il premier Mario Monti, sottolineando che "è importante che ci sia dietro l'azione del governo, sopra e prima dell'azione del governo, l'orientamento del parlamento su questi temi".