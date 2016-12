Il ministro Patroni Griffi e la casa con lo sconto: "Ho anche pensato alle dimissioni"

foto LaPresse Correlati La casa "scontata" di Patroni Griffi

Un appartamento dell'Inps di 100 metri quadri vicino al Colosseo di Roma pagato 170mila euro dopo una causa contro lo Stato per non rendere lo stabile di "pregio". Questa l'accusa mossa al ministro della Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi, che su Repubblica si difende: "Se ci penso non riesco a dormire, tornassi indietro non lo rifarei, ma è stata una vicenda limpida e legale". - Un appartamento dell'Inps di 100 metri quadri vicino al Colosseo di Roma pagato 170mila euro dopo una causa contro lo Stato per non rendere lo stabile di "pregio". Questa l'accusa mossa al ministro della Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi, che su Repubblica si difende: "Se ci penso non riesco a dormire, tornassi indietro non lo rifarei, ma è stata una vicenda limpida e legale".

"Avessi saputo che sarebbe scoppiato tutto questo casino - ammette - non lo farei mai più. Nella mia condizione attuale riterrei quell'azione giudiziaria per ottenere lo sconto sull'acquisto lecita ma inopportuna. Però oggi, non ieri". Patroni Griffi afferma anche di aver pensato sul serio alle dimissioni, decisione che però definisce "il sigillo della vittoria dell'inciviltà, un massacro al decoro comune, allo stesso buon senso. Un atto abbastanza disumano".



Il paragone con il caso Scajola, sottolinea, "è un'offesa insopportabile". "Il mio - dice - è un atto lecito, che migliaia di altri italiani avrebbero fatto e farebbero". "Era il 2001, quindi fissi in mente i valori immobiliari di quell'anno. E lo stabile era in condizioni decrepite e tutta la giurisprudenza documentava come non fosse sufficiente l'ubicazione centrale per definire "di pregio" un manufatto. Io ero uno dei quaranta condomini e facevo il giudice. In assemblea fu chiesto a me, in quanto giudice, se fosse possibile esperire un'azione per godere della riduzione prevista dalla legge. E io - da condomino - feci il mio dovere. Spulciai le carte e risposi che esistevano tutti gli estremi perché quel palazzo fosse dichiarato non di pregio".



La doppia indennità

Sulla doppia indennità percepita come magistrato amministrativo e capo di gabinetto di molti ministri, Patroni Griffi afferma che quest'ultimo incarico, "per la delicatezza e l'aggravio dell'impegno", possa giustificare l'indennità aggiuntiva, "del resto stabilita dalla legge, non da me".