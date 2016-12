Deregulation Italia, con le liberalizzazioni addio alle licenze sostituite da autocertificazioni

foto Ansa 08:08 - Togliere le ganasce all'Italia per farla ripartire: è questo l'input che il governo Monti vuole dare con le liberalizzazioni. E sui giornali si inseguono le diverse ipotesi allo studio. L'autorevole Sole 24 ore oggi parla di una deregulation totale: cancellare il concetto delle licenze per applicare invece le autocertificazioni. I settori coinvolti sono noti: taxi, professioni, farmacie, servizi. - Togliere le ganasce all'Italia per farla ripartire: è questo l'input che il governo Monti vuole dare con le liberalizzazioni. E sui giornali si inseguono le diverse ipotesi allo studio. L'autorevole Sole 24 ore oggi parla di una deregulation totale: cancellare il concetto delle licenze per applicare invece le autocertificazioni. I settori coinvolti sono noti: taxi, professioni, farmacie, servizi.

Taxi

Aumento significativo delle licenze e compensazione "una tantum" agli attuali taxisti. Sarà poi possibile il rilascio di più licenze anche a un singolo operatore, flessibilità negli orari, libertà di esercitare al di fuori della propria zona e la nascita del taxi collettivo (un'auto con più autisti).



Commercio

Dal 30 ottobre 2012 non sarà più necessario farsi "autorizzare" per aprire una nuova attività. Basterà un'autocertificazione esclusi i casi previsti da un apposito regolamento del governo. Rivoluzione nelle edicole dove sparirà il limite minimo di distanza tra le rivendite.



Professioni

Abolizione dei tariffari minimi: il compenso sarà stabilito attraverso una contrattazione diretta coi clienti. I giovani (esclusa medicina) potranno fare il tirocinio negli ultimi anni di università.



Notai

Aumenta il numero di notai. Con l'incremento di 500 sedi in tutta Italia si creeranno 1.500 posti notarili da ricoprire con concorso.



Carburanti

I distributori potranno acquistare almeno il 20% dei prodotti petroliferi all'ingrosso senza legarsi a un unico marchio. Inoltre il 30% della rete in mano alle compagnie petrolifere dovrà essere ceduta a nuovi imprenditori.



Farmacie

Oggi si può aprire una farmacia ogni 4/5mila abitanti, con le liberalizzazioni il limite sende a 3mila. I concorsi saranno riservati solo a farmacisti non titolari di rivendita oppure a quelli delle zone disagiate.



Ferrovie e autostrade

Scorporo della rete ed eliminazione del contratto nazionale di settori per i concorrenti: questa la riforma del sistema ferroviario. Per quanto riguarda le concessioni autostradali ci sarà un intervento sulle tariffe.



Banche e assicurazioni

Tetto alle commissioni bancarie per la rete Bancomat. Per quanto riguarda le assicurazioni si sdoppiano i risarcimenti: i danni ai veicoli sarannp pagati direttamente dalla compagnia del danneggiato mentre i danni lievi fisici saranno liquidati dalla compagnia di chi ha causato l'incidente.