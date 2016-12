Camusso apre a Cisl e Uil: sindacati uniti a confronto con il governo

foto Ap/Lapresse 14:58 - La Cgil costruirà una piattaforma unitaria con Cisl e Uil in vista del confronto sul lavoro con il governo. L'annuncio è stato dato dal segretario generale della Cgil Susanna Camusso, che a questo scopo incontrerà Bonanni e Angeletti entro la fine della settimana. "Mi pare che in questo momento ci siano le possibilità per raggiungere una posizione comune - aggiunge Camusso -. E siamo seriamente interessati a fare un accordo sindacale con il governo". - La Cgil costruirà una piattaforma unitaria con Cisl e Uil in vista del confronto sul lavoro con il governo. L'annuncio è stato dato dal segretario generale della Cgil Susanna Camusso, che a questo scopo incontrerà Bonanni e Angeletti entro la fine della settimana. "Mi pare che in questo momento ci siano le possibilità per raggiungere una posizione comune - aggiunge Camusso -. E siamo seriamente interessati a fare un accordo sindacale con il governo".

L'anno in corso infatti, si preannuncia "drammatico" soprattutto sul versante occupazione mentre il Paese si avvia, ha spiegato ancora Camusso, verso una nuova fase di di recessione accompagnata da una crescita dell'inflazione. Un insieme, questo, che comporterà "l'impoverimento del nostro paese e la difficolta' di tenuta sociale in molte sue aree, specie nel Mezzogiorno".



Per questo, "in una fase così difficile fare un accordo sindacale con il Governo sarebbe un risultato molto importante, ma come sempre sarà il merito a decidere", ha ribadito Camusso ancora profilando la possibilità, più vicina, di realizzazione di una piattaforma comune con Cisl e Uil: "Ci sono temi forti sui quali sembra esserci sintonia, a partire dalle posizioni espresse sulla riforma del mercato del lavoro, la riforma fiscale, il giudizio sulle pensioni e più in generale quello sulla manovra".



Sui temi del mercato del lavoro, Camusso ha poi annunciato che "la Cgil proporra' di ragionare sulla crescita, che vuol dire il varo di un piano del lavoro che deve passare anche attraverso l'adozione di scelte concrete per la costruzione di lavoro". La prima "urgenza", ha sottolineato il numero uno di corso d'Italia, "è lavorare per la riduzione della precarietà, sfoltendo drasticamente le 46 forme di ingresso nel mondo del lavoro, facendo dell'apprendistato il contratto di ingresso nel mondo del lavoro; così come sul tema della riforma degli ammortizzatori sociali abbiamo una nostra proposta fondata su due pilastri: cassa integrazione e indennità di disoccupazione".



Infine, quanto alla riforma degli ammortizzatori sociali, il punto di partenza deve essere "la certezza di risorse per la cassa integrazione in deroga e l'allargamento della platea di sostegno al reddito per i collaboratori e per l'intero mondo del precariato, anche perché l'emergenza occupazione sara' aggravata dalle scelte fatte sul sistema pensionistico".