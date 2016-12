Stranieri, scaduti 600mila permessi, Riccardi: rischio espulsioni di massa

foto Dal Web 14:30 - Circa 600mila permessi di soggiorno sono scaduti e tra 250 e 350mila stranieri rischiano di diventare irregolari. In seguito a questa situazione sarà esteso il periodo di ricerca di un nuovo lavoro, ora di sei mesi. "Sarà prolungato almeno a un anno", ha detto il ministro Riccardi alla Camera. Il responsabile della Cooperazione internazionale e integrazione ha aggiunto che sui permessi di soggiorno si consulterà con il ministro dell'Interno. - Circa 600mila permessi di soggiorno sono scaduti e tra 250 e 350mila stranieri rischiano di diventare irregolari. In seguito a questa situazione sarà esteso il periodo di ricerca di un nuovo lavoro, ora di sei mesi. "Sarà prolungato almeno a un anno", ha detto il ministro Riccardi alla Camera. Il responsabile della Cooperazione internazionale e integrazione ha aggiunto che sui permessi di soggiorno si consulterà con il ministro dell'Interno.

Il ministro ha messo in guardia di fronte al pericolo che molti stranieri diventino irregolari: "La Caritas conta in circa 600.000 i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi di famiglia e attesa occupazione che, in un anno, tra il 2009 e il 2010, risultano scaduti e non rinnovati". Fra questi "tra i 250 e i 350 mila" rischiano di "finire nel preoccupante circuito dell'irregolarità".



Attualmente i lavoratori stranieri, nel caso in cui perdano il posto di lavoro, possono permanere sul territorio nazionale per trovare una nuova occupazione per un periodo non superiore a 6 mesi. Riccardi ha quindi annunciato che valuterà "opportune iniziative di concerto con il ministro dell'Interno"