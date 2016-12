foto Afp Correlati Monti: "Lavoro, liberalizzazioni e lotta dura agli evasori" 11:53 - La Germania resta un modello per Monti ma Berlino deve fare un passo indietro, aumentando le concessioni ai Paesi in difficoltà. Questo, in sintesi, il pensiero del premier poche ore prima di incontrare Angela Merkel. Il persistere del rigore teutonico, secondo l'intervista rilasciata a "Die Welt", darebbe fiato a "crisi e populismo, anche in Italia". Per Monti i sacrifici accettati dagli italiani "non vengono riconosciuti in Europa" . - La Germania resta un modello per Monti ma Berlino deve fare un passo indietro, aumentando le concessioni ai Paesi in difficoltà. Questo, in sintesi, il pensiero del premier poche ore prima di incontrare Angela Merkel. Il persistere del rigore teutonico, secondo l'intervista rilasciata a "Die Welt", darebbe fiato a "crisi e populismo, anche in Italia". Per Monti i sacrifici accettati dagli italiani "non vengono riconosciuti in Europa" .

Secondo il premier "non serve un'Europa bipolare. Se Francia e Germania svolgessero un ruolo di impulso ne beneficerebbe anche l'Italia. Entrambi i Paesi dovrebbero quindi coinvolgere gli altri, non escluderli".



"Il problema è che, comunque, nonostante i sacrifici, non vediamo concessioni dall'Ue, per esempio nella forma di tassi di interesse più bassi" si legge nell'intervista.



"Le mie politiche non possono essere coronate da successo se le politiche dell'Ue non cambiano. aggiunge il presidente del Consiglio - che parla della cooperazione franco-tedesca come di qualcosa di cruciale per lo sviluppo dell'Ue anche se "non è abbastanza, specie in una Ue a 27".



A "Die Welt" inoltre, Monti ribadisce che "il peggiore errore della Ue degli ultimi dieci anni" è aver permesso a Francia e Germania di sforare i parametri di deficit imposti da Maastricht, poco dopo il lancio della valuta unica.