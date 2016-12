Malinconico: via per bene del Paese

20:49

- "E' stata una decisione sofferta ma nell'esclusivo interesse del Paese". Lo dice Carlo Malinconico dopo le dimissioni da sottosegretario alla presidenza del Consiglio per lo scandalo delle vacanze non pagate. "Sono andato dal premier - spiega Malinconico - per un incontro da me sollecitato nei giorni scorsi di fronte al crescente attacco mediatico che mi ha coinvolto, pur nella consapevolezza della mia correttezza e buona fede".