Liberalizzazioni, Bersani: nessun passo indietro da parte del Governo

foto LaPresse 18:54 - "Dopo le parole del governo mi stupirei se ci fossero dei passi indietro sulle liberalizzazioni: ci vuole coraggio". Lo ha detto il leader del Pd Bersani in vista dei provvedimenti annunciati dall'esecutivo. Riguardo alla legge elettorale, ha invece aggiunto: "I partiti concordino un calendario per avviare la procedura della riforma". "La priorità - ha poi concluso - è ridare ai cittadini la possibilità di scegliere il loro parlamentare".

"A febbraio del 2011, quasi un anno fa, abbiamo presentato le proposte del Pd sulle liberalizzazioni. Potrebbero tornare utili al governo", prosegue Bersani. Se a questo "aggiungiamo anche la relazione dell'Antitrust, abbiamo un quadro da cui prendere spunti utili".



Riforma del lavoro fatta con attenzione

- "La riforma del mercato del lavoro può mortizzatori è rilevantissimo e bisogna fare attenzione al 2012 perche' avremo la recessione, speriamo in misura limitata, e bisogna andare in soccorso a chi è in difficoltà", afferma il leader del Pd.



Legge elettorale, "si ascoltino i cittadini"

Bersani sul tema dice che a prescindere dalla decisione che la Consulta prenderà domani sul referendum, i partiti devono impegnarsi per la riforma elettorale e darsi un calendario di lavoro. "Sia in un caso che in un altro, la questione non cambia: dobbiamo superare una legge impotabile, inaccettabile come il Porcellum", sottolinea il segretario del Pd.



"In una situazione di antipolitica dilagante, i cittadini devono poter tornare a scegliere il loro parlamentare. Questa è la priorità. Tutto il resto viene dopo", spiega. E ai cronsti che chiedevano se abbia iniziato a impostare il lavoro con Angelino Alfano e Pier Ferdinando Casini, Bersani risponde: "Per ora ci siamo fatti solo gli auguri.".