Fornero vuole incontrare Marchionne

16:53

- Il ministro del Lavoro Elsa Fornero vuole avere un confronto con il numero uno della Fiat Sergio Marchionne per discutere con lui di investimenti e progetti occupazionali. "Ho intenzione di incontrarlo al più presto - ha detto la Fornero -. Voglio che mi spieghi di persona quali sono le sue intenzioni. Come ministro del Lavoro sono interessata ai piani di investimento della Fiat, in particolare per quanto riguarda l'occupazione".