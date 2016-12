18:36

- "Non è che si distraggono e gli pagano il conto". Così Francesco Piscicelli (imprenditore coinvolto negli appalti "Grandi Opere"), parlando con Roberto Sciò, il proprietario dell'albergo all'Argentario, insiste e ottiene, come rivela La Repubblica, che sia lui a pagare le fatture dei soggiorno extralusso al sottosegretario Carlo Malinconico. I due, in un'altra telefonata, organizzano altri week end sempre per Malinconico. "Il prof te lo sei proprio adottato", è una delle battute.