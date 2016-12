foto LaPresse Correlati Vacanza pagata dalla cricca, bufera su Malinconico 11:02 - "Credo che Malinconico si dimetterà. Lui conosce bene la comunicazione e sa che la frittata è fatta ed è meglio farsi da parte". E' questo il commento di Antonio Di Pietro in diretta a Tgcom24 al caso Malinconico. "Questa situazione rispetto al messaggio che l’esecutivo Monti vuole dare al Paese stona", ha aggiunto Di Pietro. - "Credo che Malinconico si dimetterà. Lui conosce bene la comunicazione e sa che la frittata è fatta ed è meglio farsi da parte". E' questo il commento di Antonio Di Pietro in diretta a Tgcom24 al caso Malinconico. "Questa situazione rispetto al messaggio che l’esecutivo Monti vuole dare al Paese stona", ha aggiunto Di Pietro.

"Se fossi il suo consigliere gli direi di andare al mare. Tra le tante spiegazioni che si possono dare, la migliore sono le dimissioni e se si insiste per metterci un pezza è peggio. Non c’è dubbio che la composizione di questo governo è di persone di altissimo profilo, però questa situazione rispetto al messaggio che l’esecutivo vuole dare al Paese stona".



Sul referendum per la legge elettorale poi aggiunge: "Io non credo che la consulta farà una decisione politica, bensì rispetterò la decisione. E' vero però che alcuni partiti avrebbero fatto a meno di questo referendum perché vorrebbero rilanciare il proporzionale o tenersi questo porcellum". Sulle operazioni a Cortina: "Deve passare l’idea che i controlli ci sono e che è bene mettersi in regola. Questo è stato un messaggio forte, molto importante. Mi auguro che non sia solo un simbolo, ma che presto si passi ai fatti incrociando i dati".