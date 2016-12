Cosentino, cena Bossi-Berlusconi

21:24

- Secondo fonti parlamentari del Pdl stasera Silvio Berlusconi riceverà ad Arcore Umberto Bossi nel tentativo di fargli cambiare idea sul "sì" del Carroccio all'arresto di Nicola Cosentino. Ai suoi Berlusconi avrebbe detto che non si può ripetere il "caso Papa", schierandosi contro una linea giustizialista. Amareggiato per il "gesto forte" della Lega, avrebbe aggiunto che non si può mandare qualcuno in galera solo per un ritorno elettorale.