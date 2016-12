Catricalà:chi evade tradisce Paese

19:09

- Chi evade le tasse "in un momento come questo tradisce la Patria". Lo ha detto Antonio Catricalà. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha espresso solidarietà ai "controllori che combattono l'evasione, dobbiamo stringerci attorno a loro" e ha aggiunto: "oggi chi evade le tasse non solo ruba anche agli altri italiani ma chi evade in un momento come questo tradisce la Patria".