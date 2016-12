"C'è stata la relazione dei nostri due membri della giunta che hanno espresso la convinzione che non esista alcun fumus persecutionis nei confronti del parlamentare", ha spiegato l'ex ministro dell'Interno. "Martedì - ha continuato - esprimeranno un voto favorevole in giunta alla richiesta di arresto". "Questa è la posizione della Lega" ha ribadito Maroni.



"Legge elettorale, vogliono fa fuori la Lega"

"Penso che ci siano delle intese sotterranee tra Pd, Pdl e Udc per fare una nuova legge elettorale". Lo ha affermato l'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni al termine della segreteria politica della Lega Nord in via Bellerio a Milano. "Noi siamo preoccupati per questo - ha aggiunto - perchè non vorremmo trovarci una legge elettorale fatta apposta per tagliar fuori chi non è omologato, quindi in primo luogo la Lega, ma reagiremo su questo".



Berlusconi tenta di far cambiare idea a Bossi

Secondo fonti parlamentari del Pdl, Silvio Berlusconi ha fatto un estremo tentativo di convincere Umberto Bossi a cambiare idea sull'arresto di Nicola Cosentino. Ai suoi Berlusconi avrebbe detto che non si può ripetere il "caso Papa", schierandosi contro una linea giustizialista. Il Cavaliere, sostengono i suoi, è rimasto amareggiato per il "gesto forte" deciso dalla Lega. Non si può mandare qualcuno in galera solo per un ritorno elettorale, è stato il suo ragionamento.



Cosentino: Udc e Terzo Polo voteranno a favore dell'arresto

"La conferma da parte del Tribunale del Riesame, assai motivata, del provvedimento di custodia cautelare nei confronti del deputato Cosentino sta a dimostrare l'insussistenza di un fumus persecutionis, che è il limite delle nostre competenze istituzionali. Udc e Terzo Polo confermano, anche alla luce dei nuovi atti, l'orientamento di voto favorevole alla richiesta della magistratura''. Lo ha detto il parlamentare dell'Udc Pierluigi Mantini.

Accoglie ''con rispetto'' la decisione della Lega, pur non condividendola, il capogruppo del Pdl in Giunta Maurizio Paniz che del caso Cosentino è anche relatore. Mentre la decisione della Lega di votare a favore dell'arresto è per l'ex ministro Paolo Romani e buona parte del Pdl ''una nuova rottura della vecchia maggioranza'', possibile frutto di uno scontro tra Bossi e Maroni in seguito alle decisioni ''bislacche'' sul 'tesoretto' dei fondi investiti all'estero. E quindi dice no a "lapidazioni di piazza".