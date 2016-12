Benedetto XVI: "Equilibrio fra Stato e Chiesa"

foto Afp 12:25 - Il Papa ha espresso un "pensiero particolare" all'Italia nel 150esimo dell'"unificazione politica" parlando al Corpo diplomatico. Il Pontefice ha auspicato che il Paese "continui a promuovere un rapporto equilibrato fra la Chiesa e lo Stato, costituendo così un esempio al quale altre Nazioni possano riferirsi con rispetto e interesse". - Il Papa ha espresso un "pensiero particolare" all'Italia nel 150esimo dell'"unificazione politica" parlando al Corpo diplomatico. Il Pontefice ha auspicato che il Paese "continui a promuovere un rapporto equilibrato fra la Chiesa e lo Stato, costituendo così un esempio al quale altre Nazioni possano riferirsi con rispetto e interesse".

Preoccupazione è poi stata espressa per "le misure legislative che non solo permettono, ma talvolta addirittura favoriscono l'aborto, per motivi di convenienza o per ragioni mediche discutibili". Sullo stesso piano Benedetto XVI ha collocato anche "le politiche lesive della famiglia che minacciano la dignità umana e il futuro stesso dell'umanità".



"Nel mondo occidentale - ha denunciato nel discorso al Corpo Diplomatico accreditato in Vaticano - ci sono leggi che si oppongono all'educazione dei giovani". Il Papa ha esortato invece a difendere "la famiglia, fondata sul matrimonio di un uomo con una donna".



"Aborto e unioni di fatto, minaccia per dignità umana"

"Questa - ha spiegato ai 180 ambasciatori riuniti nella Sala Regia - non è una semplice convenzione sociale, bensì la cellula fondamentale di ogni società". Secondo Ratzinger, "occorrono politiche che lo valorizzino e aiutino così la coesione sociale e il dialogo". "E' nella famiglia - infatti - che ci si apre al mondo e alla vita, che è segno di apertura al futuro".



In questo contesto, Benedetto XVI ha ricordato "con soddisfazione" come una espressione di "apertura alla vita", la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, ha rilevato, "vieta di brevettare i processi relativi alle cellule staminali embrionali umane, come pure la Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, che condanna la selezione prenatale in funzione del sesso".



"Sentenza sul crocifisso nelle scuole è segno libertà religiosa"

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha ammesso la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, è uno dei "segni incoraggianti a favore della libertà religiosa che si sono registrati nel corso dell'ultimo anno". Il Papa ha voluto menzionare anche "i segnali nel campo della libertà religiosa. Mi riferisco alla modifica legislativa grazie alla quale la personalità giuridica pubblica delle minoranze religiose è stata riconosciuta in Georgia; penso anche alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in favore della presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche italiane".



"Ricordarsi dell'AFrica"

Per l'Africa il Papa chiede "collaborazione" tra cristiani e governi per "un cammino di giustizia, pace e riconciliazione in cui i membri di tutti i gruppi e etnie siano rispettati". Sottolinea che lo Stato in Sud Sudan si è "costituito pacificamente", chiede alla Comunita' internazionale una soluzione per la Somalia, cita Nigeria, Costa d'Avorio, Grandi Laghi e Corno d'Africa per richiamare su di loro l'attenzione della comunità internazionale e dei governi. "Giovani non dimentichino il creato" Per il Pontefice "una educazione rettamente intesa non può che favorire il rispetto del creato".



Benedetto XVi ha invitato a non dimenticare le "gravi calamità naturali che, nel 2011, hanno colpito varie zone del Sud-Est asiatico, e i disastri ambientali come quello della centrale nucleare di Fukushima in Giappone". "La salvaguardia dell'ambiente, la sinergia tra la lotta contro la povertà e quella contro i cambiamenti climatici costituiscono ambiti rilevanti per la promozione dello sviluppo umano integrale. Pertanto - ha aggiunto - auspico che, in seguito alla XVII sessione della Conferenza degli Stati Parte alla Convenzione ONU sui cambiamenti climatici, da poco conclusasi a Durban, la Comunità internazionale si prepari alla Conferenza dell'ONU sullo sviluppo sostenibile quale autentica 'famiglia delle Nazioni' e, perciò, con grande senso di solidarietà e di responsabilità verso le generazioni presenti e per quelle future".