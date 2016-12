Di Pietro:Monti? Aspettiamo i fatti

23:22

- "Ancora una volta il Presidente del Consiglio promette che farà di tutto per salvare l'Italia ma, ancora una volta, non ci dice come e in che modo intenda agire". Il commento a caldo di Antonio Di Pietro all'intervista televisiva del premier Mario Monti. "A noi - dice Di Pietro - non resta che aspettare, con rispetto e buona predisposizione, le misure annunciate".