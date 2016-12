Monti: "Lavoreremo su Tobin Tax"

21:18

- "Siamo disposti a lavorare sulla Tobin Tax ma in un fase in cui abbiamo molto interesse ad ottenere la collaborazione stretta con paesi come la Germania e la Francia, perché no? E lo dico non perché io sia stato allievo di Tobin", ha detto il premier Monti in tv. E sull'accordo fatto da Germania e Gb con la Svizzera per bloccare la fuga di capitali Monti ha detto: "Valuteremo ma serve un accordo a livello europeo".