Ripa: "Mi hanno frainteso"

"Non volevo offendere nessuno, nel rispetto di scelte che sono e rimangono strettamente personali". L'assessore Giuseppe Ripa ha fatto marcia indietro e, dopo le polemiche di questi giorni, affida a una nota la messa a punto "preso atto che le mie dichiarazioni sono state sicuramente fraintese". "Nel porgere le mie scuse per quanto successo al presidente Vendola - dice allora Ripa - riconosco di essermi fatto trascinare nella foga di un dibattito politico affermando cose che nella realtà non appartengono alla mia cultura nè penso, non volendo - assicura - in tal modo minimamente offendere alcuno nel rispetto di scelte che sono e rimangono strettamente personali".



La vicenda nata su Facebook

Il sindaco Perrone ha aperto il dibattito scrivendo che "la sanità pugliese è al tracollo perché la politica regionale è fatta di interventi col contagocce". La discussione si è subito animata ed è degenerata con l'irruzione dell'assessore Ripa, che ha commentato: "E cosa dire dell'introduzione dei ticket? Sempre il Sig./Sig.ina Vendola prometteva nel 2005 di eliminarli. Bene non solo non li ha eliminati, ma da ultimo sono pure aumentati".



L'offesa personale al governatore non è passata in secondo piano e ha provocato la reazione stizzita di Perrone che ha replicato: "Mi piace fare politica gareggiando con gli avversari sui temi e sui contenuti, non sulle preferenze sessuali di questo o di quello, che sono un affare privato e dunque, come tali, da rispettare a prescindere".



Ripa però non si è affatto placato, anzi ha rincarato notevolmente la dose: "In natura esistono solo due tipi di generi umani: l'uomo e la donna. Il resto viene classificato scientificamente come 'turbe della psiche', patologia che rientra nelle competenze della scienza sanitaria in generale e della psicanalisi in particolare. Orbene, nessuno vuol dare in testa al paziente provato da tali turbe della psiche. Per carità, il mio credo religioso mi ha insegnato la tolleranza. Tutto il mio rispetto per il diverso!".



Il sindaco per primo si dissocia

La frase ha scatena ancor più le polemiche e le reazioni stizzite tanto da indurre Perrone a intervenire nuovamente e a chiedere scusa. "Devo assolutamente intervenire - ha scritto il primo cittadino - per stroncare questa polemica. Mi spiace, Giuseppe, ma devo dissociarmi pubblicamente dalle tue affermazioni inopportune e riconducibili al tuo modo di vedere le cose, non certamente al mio governo cittadino e alla mia persona. Mi scuso io a tuo nome per quello che hai detto sul presidente Vendola".



Vendola non replica, parla la sua vice

Alla accuse di Ripa non ha replicato il governatore. Ha risposto invece il vicepresidente della regione Puglia, Loredana Capone, che definendo "inaccettabile, indegno e meschino" il lessico usato dall'assessore salentino. Secondo la Capone, il clamore mediatico suscitato dalle dichiarazioni di Ripa è "un buon indicatore della vergogna che la città deve sopportare in queste ore per le esternazioni di un suo assessore"; e il tentativo del sindaco Perrone "di mettere a tacere la polemica è maldestro" perché il primo cittadino "non ha la minima intenzione di prendere provvedimenti nei confronti di Ripa ma si preoccupa solo di non perdere voti".