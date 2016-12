Napolitano: "Ritrovato l'orgoglio nazionale"

foto LaPresse Correlati Monti a Sarkozy: "L'Europa deve agire"

In occasione delle celebrazioni del 215esimo anniversario del Primo Tricolore, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato un messaggio al sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio. Il capo dello Stato parla di "un ritrovato orgoglio nazionale" che ha avuto come "riferimento più immediato e percepibile la bandiera", "simbolo dell'Italia una e indivisibile e dei valori sanciti nella nostra Carta costituzionale". - In occasione delle celebrazioni del 215esimo anniversario del Primo Tricolore, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato un messaggio al sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio. Il capo dello Stato parla di "un ritrovato orgoglio nazionale" che ha avuto come "riferimento più immediato e percepibile la bandiera", "simbolo dell'Italia una e indivisibile e dei valori sanciti nella nostra Carta costituzionale".

"Un anno fa, il 7 gennaio 2011, a Reggio Emilia, in occasione della Giornata nazionale del Tricolore, rinnovai il mio appello a fare delle celebrazioni del 150esimo Anniversario dell'Unità d'Italia un importante percorso di approfondimento e di riflessione comune sul lungo processo storico di costruzione dell'Unità nazionale e sui valori che lo hanno contrassegnato", scrive e il Capo dello Stato.



"Gli eventi organizzati in tutta la penisola per questa ricorrenza, grazie ad una grande mobilitazione popolare, segno di un ritrovato orgoglio nazionale, hanno avuto come riferimento più immediato e percepibile la bandiera, che i Costituenti non a caso scelsero come vessillo della repubblica, simbolo dell'Italia una e indivisibile e dei valori e principi di democrazia, solidarietà e promozione delle autonomie compiutamente e definitivamente sanciti nella nostra Carta costituzionale".



"In questa tensione verso una maggiore e più matura coesione sociale vanno anche oggi rintracciate le energie positive che possono consentire di affrontare le difficoltà della situazione presente, assolvendo ai gravosi impegni che sono di fronte al nostro paese con rigore ed equità".