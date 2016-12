Grillo: "E' l'anno dei suicidi ma non per i politici"

foto LaPresse 17:22 - "Imprenditori, disoccupati, pensionati, si danno il turno. Mentre fra i politici non si ammazza nessuno". E' l'ultima provocazione firmata da Beppe Grillo sul suo blog, sotto il titolo "L'anno dei suicidi". "E' un morbo che colpisce tutte le categorie sociali, dal Nord al Sud del Paese, tranne una, quella dei politici", attacca il comico genovese. - "Imprenditori, disoccupati, pensionati, si danno il turno. Mentre fra i politici non si ammazza nessuno". E' l'ultima provocazione firmata da Beppe Grillo sul suo blog, sotto il titolo "L'anno dei suicidi". "E' un morbo che colpisce tutte le categorie sociali, dal Nord al Sud del Paese, tranne una, quella dei politici", attacca il comico genovese.

"E' iniziato ufficialmente l'anno dei suicidi - scrive Grillo, con riferimento alle drammatiche cronache degli ultimi giorni -. Ogni giorno si ammazzano almeno due persone. Si danno il turno pensionati, disoccupati e imprenditori. Di solito si impiccano o si buttano dalla finestra. I più facoltosi si sparano nel proprio ufficio e quelli veramente disperati si accoltellano al cuore per strada".



"Neanche l'aumento di 10 centesimi alla buvette di Montecitorio è riuscito a deprimerli - continua l'artista genovese . - A quando risale l'ultima dipartita spontanea di un senatore o di un deputato? Abbiamo i parlamentari più pagati e più longevi del mondo. Sarà una coincidenza? I poveri e i falliti si ammazzano, per i ricchi e i potenti è più difficile, ma capita, per i politici italiani è impossibile. Ogni tanto però anche a loro capita di sentirsi un po' giù, allora prendono l'aereo e partono per le Maldive".