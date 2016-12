Tutti i settori da liberalizzare

foto Ap/Lapresse Correlati Antitrust:ok a liberalizzazioni ora 23:25 - Questo l'elenco dei settori dal liberalizzare per far ripartire la crescita, secondo la segnalazione dell'Antitrust a governo e Parlamento. - Questo l'elenco dei settori dal liberalizzare per far ripartire la crescita, secondo la segnalazione dell'Antitrust a governo e Parlamento.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Liberalizzare e privatizzare. Serve l'obbligo per gli enti locali di verificare la possibilità di una gestione concorrenziale con procedure aperte di manifestazione di interesse degli operatori del settore.



CARBURANTI

Una più incisiva razionalizzazione della rete con misure che favoriscano lo sviluppo di operatori indipendenti, anche attraverso forme di aggregazione di piccoli gestori.



AUTOSTRADE E AEROPORTI

Modificare il sistema di revisione delle tariffe previsto dalla Convenzione tra Anas e Autostrade, inserendo un consistente premio per un miglioramento della qualità del servizio e per i progetti di investimenti futuri. Per gli aeroporti introdurre modelli di tariffazione non discriminatori.



FERROVIE

L'Antitrust auspica che sia resa rapidamente operativa l'Autorità dei Trasporti. Per il trasporto su gomma vanno eliminate tutte le tariffe minime.



SERVIZI POSTALI

Scorporare il Banco Posta e delimitare il perimetro del servizio universale limitandolo esclusivamente a servizi 'veramente' essenziali. Va ridotta la durata dell'affidamento del servizio a Poste (ora a 15 anni).



BANCHE E ASSICURAZIONI

Vietare la vendita di polizze abbinate ai mutui, ridurre le commissioni interbancarie.



TAXI

Liberalizzazioni con licenze 'compensative'. In particolare, l'Autorità suggerisce di dare la possibilità agli attuali titolari delle licenze di vedersene assegnata un'altra gratuitamente.



FARMACI

Liberalizzare la fascia C, aumentare il numero delle farmacie. Va inoltre ampliata la possibilità della multi-titolarità in capo a un unico titolare, aumentando il numero massimo da 4 a 8.



PROFESSIONI

Abolire qualsiasi tariffario, ampliare la pianta organica dei notai, in modo da aumentare significativamente il numero dei posti. Per tutti gli Ordini va infine abrogata la norma che prevede il controllo, da parte degli Ordini stessi, sulla trasparenza e veridicita' dei messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti.