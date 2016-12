foto Da video 12:19 - "Il decreto approvato dal Parlamento è la prova concreta di come l'Italia con Monti sia, anche dal punto di vista del debito pubblico, affidabile". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, aggiungendo: "Il premier ha tra l'altro tutti i titoli per poter porre alla Ue questioni che riguardano il modo di garantire rigore e crescita in Europa". - "Il decreto approvato dal Parlamento è la prova concreta di come l'Italia con Monti sia, anche dal punto di vista del debito pubblico, affidabile". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, aggiungendo: "Il premier ha tra l'altro tutti i titoli per poter porre alla Ue questioni che riguardano il modo di garantire rigore e crescita in Europa".

"Mi pare che questo sia il senso delle dichiarazioni che Monti ha fatto - ha aggiunto Napolitano - poi vedremo quali sono esattamente le proposte del governo italiano al tavolo delle discussioni preparatorie del Consiglio europeo di fine gennaio". Il Capo dello Stato ha ricordato che Monti non compirà un solo tour europeo: "Ci sono varie puntate - ha detto - andrà a Parigi, poi tornerà a Roma per poi recarsi a Berlino".



Riforme, "nei partiti meno rassegnazione"

Napolitano ha poi parlato anche di riforme. Rispetto "a una fase precedente", tra le forze politiche sul tema delle riforme, "c'è meno rassegnazione. C'è più apertura - ha ribadito Napolitano - e ci sono contatti in corso che spero approdino a dei risultati in materia soprattutto di riforme istituzionali, regolamentari, ed anche qualcuna con implicazioni costituzionali".