Monti: "Ue non deve più aver paura dell'Italia"

foto Ap/Lapresse 19:53 - "L'Europa non deve più aver paura dell'Italia". Lo ha assicurato il premier Mario Monti, in un'intervista a "Le Figaro", a due giorni dall'incontro con il presidente Nicolas Sarkozy, fissato per il 6 gennaio. Il quotidiano francese ha scelto proprio questa affermazione come titolo della lunga intervista.

"Italiani, europeisti convinti"

Monti ha spiegato al corrispondente Richard Heuzé che "in Italia disponiamo una materia prima molto rara in Europa, un consenso di fondo dell'opinione pubblica a favore dell'integrazione europea". "Io - ha ricordato il premier - sono stato commissario europeo per 10 anni e il presidente della Repubblica è un europeista molto convinto: Noi abbiamo messo l'Europa al centro delle nostre preoccupazioni".



"Flemma britannica degli italiani di fronte a misure pesanti"

Nell'intervista il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha di fatto ringraziato gli italiani per come stanno reagendo ai sacrifici imposti dal suo governo in queste settimane. Si è rallegrato "della flemma tutta britannica" con la quale gli italiani hanno accettato "le misure molto pesanti" che sono state loro imposte.



"Governo Berlusconi non ha ammesso la crisi"

Quanto all'attuale situazione economica, secondo Monti le famiglie italiane hanno un tasso di risparmio elevato e fanno scarso ricorso al debito. Poi fornisce la sua interpretazione del forte attacco all'economia italiana sferrato nell'estate del 2011. "Il governo precedente non ha voluto ammettere la grave insufficienza della crescita ed ha tralasciato le politiche di liberalizzazione che avrebbero rimediato a questa carenza. Verso giugno-luglio le agenzie (di rating, ndr) hanno lanciato degli avvertimenti che hanno aperto la via agli attacchi dei mercati".



"Asse franco-tedesco necessario ma non sufficiente"

Il premier italiano ha anche commentato l'asse "Merkozy". L'armonia franco-tedesca "è una condizione strettamente necessaria al buon funzionamento e allo sviluppo dell'Europa", ma "non è sufficiente" ha detto. "Due Paesi su 27, per quanto siano i più grandi, non possono decidere per tutti gli altri". Monti ha anche "apprezzato molto che Nicolas Sarkozy e Angela Merkel abbiano mostrato apertura verso l'Italia in occasione dei nostri incontri del 23 novembre a Strasburgo".