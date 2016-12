- Un decreto siglato dagli ex ministri dell'Interno e dell'Economia, Roberto Maroni e Giulio Tremonti, prevede un contributo, che può arrivare fino a 227 euro, per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Il provvedimento entrerà in vigore alla fine di gennaio.

Nel dettaglio, il decreto fissa un contributo di 80 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi ed inferiore o pari ad un anno, di 100 euro per quelli superiori ad un anno e inferiore o pari a due anni, di 200 euro per soggiornanti di lungo periodo. Oltre a questo importo, i richiedenti dovranno pagare 27,50 euro per le spese relative al documento elettronico.

Sono esclusi dal pagamento i minori regolarmente presenti sul territorio nazionale, i cittadini stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche e i richiedenti asilo.

Nel decreto si specifica anche che la metà del contributo andrà ad un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio degli stranieri irregolari verso i Paesi di origine. La restante quota del contributo è assegnata ad altri capitoli di spesa del ministero dell'Interno.