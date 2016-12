13:33

- Dalle 14 Tgcom24 intervisterà Enrico Giovannini, presidente dell'Istat e della Commissione voluta dal governo per tagliare le spese della politica. L'esito del suo rapporto ha suscitato un vespaio di polemiche. Durante lo speciale ci sarà spazio per le vostre denunce e domante. Per questo vi chiediamo di scriverci una email. Verrete poi ricontattati per intervenire al telefono in tv durante lo speciale di Tgcom24.