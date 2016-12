foto LaPresse Correlati I costi della Casta 15:50 - Lo stipendio di deputati e senatori non si tocca. E' questo il punto fermo su cui convergono sia Fini che Schifani. Così, quando la retribuzione netta complessiva della Casta deve adeguarsi all'Europa e scendere a novemila euro (dai circa 12.500 di Montecitorio e 13.000 di Palazzo Madama), a pagare sono i portaborse. L'obiettivo, scrive Repubblica, è proprio quello di sottrarre il budget per i collaboratori, perché sia l'amministrazione a pagare. - Lo stipendio di deputati e senatori non si tocca. E' questo il punto fermo su cui convergono sia Fini che Schifani. Così, quando la retribuzione netta complessiva della Casta deve adeguarsi all'Europa e scendere a novemila euro (dai circa 12.500 di Montecitorio e 13.000 di Palazzo Madama), a pagare sono i portaborse. L'obiettivo, scrive Repubblica, è proprio quello di sottrarre il budget per i collaboratori, perché sia l'amministrazione a pagare.

La spesa complessiva per la retribuzione di deputati e senatori resterà quindi a 144 milioni di euro, e non subirà variazioni nemmeno l'indennità lorda destinata agli onorevoli, la più alta d'Europa (a fronte poi di un netto inferiore a Francia e Germania, dove la tassazione è più favorevole).



A sparire potrebbero essere quei 4.100 euro del Senato e 3.690 euro della Camera destinati alle spese di segreterie e collaboratori. Due le ipotesi allo studio: o la gestione diretta del Parlamento, oppure la conferma del budget, a patto che ogni onorevole dimostri le spese sostenute, pena, sulla scia del modello francese, la restituzione del denaro.



Scilipoti: "Io pago regolarmente i miei collaboratori"

"I miei collaboratori sono 4 e tutti senza esperienza, a contratto di collaborazione, che io pago regolarmente". Queste le parole di Domenico Scilipoti (Movimento di Responsabilità Nazionale) a Tgcom24. "Sono dei ragazzi in cerca di lavoro che vengono da noi e gli facciamo fare del tirocinio con contratti co.co.pro. Sono tutti ragazzi che hanno bisogno di lavorare, tutti in regola, e io pago molto di più di quello che mi viene dato dalla Camera dei Deputati. Tutti i parlamentari dovrebbero rendere conto del proprio operato, attraverso la trasparenza più assoluta. I miei assistenti sono stati assunti per darmi una mano, ma non sono dei portaborse. Le persone che mi hanno contattato sono state giudicate in base al curriculum. Sono persone che fanno volentieri questo lavoro perché gli consentiamo di fare pratica, ma non sfruttiamo nessuno e sono pronto a dimostrarlo dati alla mano".