Cei:cristiani siano buoni cittadini

- "Fino a quando non riusciremo a trasmettere che essere buoni cittadini è dimensione integrante dell'essere buoni cristiani, difficilmente riusciremo a far crescere dei cristiani veri". Lo ha detto monsignor Mariano Crociata, Segretario generale della Cei, che ha inoltre sottolineato come "la gravità della crisi economica non può giustificare carenza di senso civico e forme diffuse di illegalità che oggi affliggono oggi vasti strati sociali".