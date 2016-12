Il Colle: "Servono più ammortizzatori sociali"

foto Tgcom24 Correlati Tensione Cgil-governo

15:30 - "C'è una necessità ampiamente riconosciuta da tutti che è quella di ripensare gli ammortizzatori sociali". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, parlando a Napoli con i giornalisti. Il Capo dello Stato ha poi aggiunto che vanno affrontati i nodi dell'accordo interconfederale del 28 giugno scorso su contratti e rappresentanza, tra Confindustria e parti sociali.

"Ognuno deve fare la sua parte"

"Le organizzazioni sindacali difendono una certa visione degli interessi generali del Paese, e non soltanto interessi di categoria", ha proseguito il presidente della Repubblica , che si è soffermato sui temi del lavoro. Alla domanda su quale sia, in questa difficile crisi, il compito del governo e quello del sindacato, Napolitano ha risposto: "Ci mancherebbe che io prescrivessi la parte a ciascuno, ma ho affermato il concetto che ciascuno deve fare la sua parte. Un concetto molto generale, poi, in concreto, per quanto riguarda le questioni che interessano le organizzazioni sindacali si aprirà molto presto una possibilità di incontro e consultazione che è stata già annunciata anche da colloqui telefonici nei giorni scorsi tra il presidente Monti e i rappresentanti delle quattro maggiori confederazioni sindacali".



"Clima politico più sereno"

Per Giorgio Napolitano oggi c'è "un clima più sereno dal punto di vista politico e della opinione pubblica rispetto agli anni scorsi" e una "maggiore consapevolezza di tutti sui problemi da affrontare". Il Capo dello Stato lo ha detto, durante la visita a Napoli, parlando delle reazioni al suo discorso di fine anno, nel quale, ha spiegato Napolitano, "ho cercato di fondere verità e chiarezza su tante questioni gravi con le quali dobbiamo fare i conti".