8x1000 a P. Civile e carceri

- Per il 2011, l'8 per mille va alla protezione civile e alle carceri: non è stato predisposto il decreto di ripartizione a diretta gestione statale, per mancanza di disponibilità finanziaria. Lo rende noto Palazzo Chigi, precisando che "nessuno dei progetti presentati con scadenza 15 marzo è stato ammesso a contributo".