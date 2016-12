foto LaPresse Correlati Lavoro, 300mila posti a rischio 11:57 - "Senza concertazione il Paese andrebbe allo sbando". Così il leader della Cisl, Raffaele Bonanni, che ha sottolineato inoltre come il premier Mario Monti debba fare "un salto di qualità" improntando le scelte del governo a un "patto trasparente". "Andare avanti così - ha spiegato Bonanni - senza discutere con la politica, mettendo la fiducia e senza consultare i sindacati susciterebbe un clima torbido". - "Senza concertazione il Paese andrebbe allo sbando". Così il leader della Cisl, Raffaele Bonanni, che ha sottolineato inoltre come il premier Mario Monti debba fare "un salto di qualità" improntando le scelte del governo a un "patto trasparente". "Andare avanti così - ha spiegato Bonanni - senza discutere con la politica, mettendo la fiducia e senza consultare i sindacati susciterebbe un clima torbido".

Il numero uno della Cisl, in vista del confronto sui temi del lavoro, ribadisce poi che "bisogna rendere trasparente la discussione" evitando di andare avanti "senza discussioni con la politica ma con il voto di fiducia e senza accordo con le parti sociali". Il governo dovrebbe "realizzare un patto con imprese e sindacato".



Cgil: il confronto con Monti non vada sprecato

Il "confronto col governo Monti non va sprecato", auspicano da parte loro i vertici della Cgil. Con messaggi su Twitter il sindacato guidato da Susanna Camusso avverte: "Temi in agenda e tempi dell'agenda sono egualmente importanti", l'esigenza di tempi stretti non dovrà pesare. E perché il confronto sia efficace "occorre definire le priorità, poi aprire tavoli di approfondimento". Per la Cgil le "priorità possibili" del confronto "sono fisco, crescita, lavoro, produttività, pensioni e rappresentanza".(ANSA).