Camera, anche alla buvette scattano i rincari

foto LaPresse Correlati Tariffe, l'allarme di Federconsumatori 10:57 - Anche gli onorevoli della "casta" devono piegarsi a qualche (minimo) sacrificio per far fronte alla crisi. Così, da oggi, scatta il caro tazzina alla buvette di Montecitorio. Dopo palazzo Madama anche il bar della Camera ritocca i prezzi all'insù. Seguirà il ristorante dei deputati alla riapertura delle sedute. L'accoppiata cappuccino e cornetto costerà 20 centesimi in più e il panino dai 30 ai 50 centesimi supplementari. - Anche gli onorevoli della "casta" devono piegarsi a qualche (minimo) sacrificio per far fronte alla crisi. Così, da oggi, scatta il caro tazzina alla buvette di Montecitorio. Dopo palazzo Madama anche il bar della Camera ritocca i prezzi all'insù. Seguirà il ristorante dei deputati alla riapertura delle sedute. L'accoppiata cappuccino e cornetto costerà 20 centesimi in più e il panino dai 30 ai 50 centesimi supplementari.

Così, la classica accoppiata della prima colazione, cappuccino e cornetto, costerà 20 centesimi in più: il cappuccio passerà da 1 euro ad 1,10 e la brioche da 80 a 90 centesimi. Il caffè da oggi passa da 70 a 80 centesimi. Più sostanzioso l'aumento (20 centesimi) per l'orzo, per il decaffeinato (da 1 euro ad 1 euro e 20) e per il cappuccino decaffeinato (da 1 euro ad 1 euro e 30).



Anche il panino consumato al volo tra una votazione e l'altra sarà più "salato": quello con prosciutto e mozzarella costerà 3 euro anzichè 2,50; il tramezzino semplice 2,50 (da 2 euro) e quello "special" 2,80 (da 2,50). Prezzi più alti anche al bancone dei fritti: supplì, arancini e crocchette passeranno da 1 euro a 1,30.



Raddoppia addirittura il prezzo dei succhi di frutta, da 1 a 2 euro, mentre aumenta di 50 centesimi (da 2,50 a 3 euro) il trancio di pizza bianca farcita con prosciutto e formaggio o con mortadella. Da 3 euro a 3,50 la fetta di torta rustica, mentre la pizzetta rossa passa da 1,50 a 2,50 euro.



Prezzi in salita anche per la frutta: quella "singola" (mele, pere, banane) costa ora 1 euro (prima 50 centesimi), mentre ananas, melone, mandarini, arance e uva passano d 1 a 2 euro a porzione.



Anche l'ora del tè sarà più costosa per gli onorevoli: per sorseggiarne uno caldo pagheranno 1,50 anzichè 80 centesimi, mentre quello freddo passa da 1 a 2 euro.



Anche offrire l'aperitivo ad un collega sarà da oggi più dispendioso: 3,50 euro anzichè 1,50 per un analcolico, e ben 4,50 euro (dai 2 del listino 2011) per un aperitivo alcolico. Dagli aumenti non si salva neppure il vino: un bicchiere di bianco o di rosso passa da 1 a 3 euro.