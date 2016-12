foto Dal Web 15:54 - Il segreto per battere la crisi e le difficoltà di nostri tempi? Allenarsi a ridere. Ne è convinto Ivan Dall'Ara, sindaco di un piccolo centro del Polesine, Ceregnano (Rovigo), 4mila anime, che con la sua lista civica di Centrodestra ha creato un assessorato comunale dedicato espressamente alla felicità e che, in occasione dell'inizio del nuovo anno, elenca il suo personale decalogo per scommettere con un sorriso sul 2012. - Il segreto per battere la crisi e le difficoltà di nostri tempi? Allenarsi a ridere. Ne è convinto Ivan Dall'Ara, sindaco di un piccolo centro del Polesine, Ceregnano (Rovigo), 4mila anime, che con la sua lista civica di Centrodestra ha creato un assessorato comunale dedicato espressamente alla felicità e che, in occasione dell'inizio del nuovo anno, elenca il suo personale decalogo per scommettere con un sorriso sul 2012.

"Bisogna avere ottimismo a prescindere da tutto - spiega il primo cittadino, 59 anni -. Ci si deve allenare a sorridere un po' di più alla vita, sdrammatizzando le cose brutte e infine, per restare in politica, bisogna dare più fiducia all'attuale governo, che sta lavorando per noi".



Il sindaco di Ceregnano di motivi per storcere il naso di fronte alle novità della manovra ne avrebbe in effetti parecchi. "Sono della classe 1952 - ricorda - e fino a pochi mesi fa ero sicuro di andare presto in pensione, mentre ora i tempi, grazie a Monti, si allungano. Ma non me la prendo troppo". E aggiunge convinto: "Gli italiani sono venuti fuori in passato da situazioni ben peggiori di questa - pronostica - e ora non sarà lo spread a schiacciarci".



La natura ottimista - "sono di spirito godereccio", confida - ha difeso fino ad oggi il primo cittadino dalle critiche impietose dell'opposizione, poco convinta della bontà istituzionale di tutti gli sforzi spesi dalla giunta polesana nell'instillare la felicità tra i cittadini.



"I miei detrattori contestano le feste che organizzo - sottolinea Dall'Ara, ricordando che il primo passo della giunta è stata la trasparenza totale nei confronti degli abitanti, al punto da aver abolito i cellulari aziendali e diffuso in Internet quelli personali - le considerano inutili perdite di tempo e denaro, ma io vado avanti per la mia strada". Per offrire una strenna natalizia, la giunta ha pensato di distribuire casa per casa a tutti gli anziani over 70 una bandiera tricolore, un panettone e una bottiglia di spumante. A fare da postino, vestito da Babbo Natale e con slitta al seguito, è stato proprio il sindaco.



Altrettanto sicura della bontà della "ricetta" è la depositaria della missione-felicità a Ceregnano, l'assessore e vicesindaco Elena Dall'Oco, 42 anni, che, guarda caso, di professione fa la cuoca. Anziché alla sua scrivania municipale, l'assessore Dall'Oco, che tra i suoi referati vanta esplicitamente quello alla felicità, ha trascorso la vigilia di San Silvestro tra pentole e fornelli per preparare il cenone ai vecchietti della casa di riposo di Rovigo dove lavora. "Il paese che ha istituito l'assessorato alla felicità - dice - non può che cercare, oltre a regolare la vita amministrativa nel miglior modo possibile, di ideare iniziative per fornire ai suoi abitanti momenti di svago e di felicità". Un consiglio per il nuovo anno? "Sdrammatizzare, credere in se stessi - suggerisce, inframmezzando le sue parole con una bella risata - e guardare con un sorriso al lato positivo delle cose, al bicchiere mezzo pieno, anche della crisi".