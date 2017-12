Ars Sicilia,deputato Udc fa vedere voto a Miccichè e scoppia il caos

Caos in aula all'Ars, l'Assemblea regionale siciliana dove è in corso la votazione per l'elezione del presidente. Il deputato dell'Udc, Giovanni Bulla, ha mostrato la scheda a Gianfranco Miccichè prima di metterla nell'urna. Allora è esplosa la polemica. Miccichè venerdì non è riuscito per due volte a essere eletto presidente: nell'ultima votazione gli è mancato un voto.