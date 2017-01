Arresto Marra, capogruppo M5S Roma: è un tecnico, non un politico

"Aspettiamo il lavoro della magistratura. Il problema non c'è, Marra non è un politico, è un esponente tecnico, lo sostituiremo come è giusto che sia". Lo ha detto il capogruppo del M5S Paolo Ferrara a margine del Consiglio Metropolitano. " C'è la magistratura che opera e in cui abbiamo piena fiducia, ma si tratta del corpo amministrativo del Comune non del corpo politico", ribadisce l'assessore alla Cultura di Roma Luca Bergamo .