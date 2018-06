Aquarius, Emma Bonino contro Salvini: "Inflitta altra sofferenza a quei poveracci"

"Credo sia stato un messaggio brutale diretto all’Europa e che sia servito solo a infliggere un’inutile sofferenza a quei poveracci". Questo il commento di Emma Bonino a "Stasera Italia" sulla decisione di Matteo Salvini di bloccare la nave Aquarius, con a bordo 629 migranti. "Dobbiamo essere grati del gesto umanitario del nuovo governo spagnolo - aggiunge - che tra l’altro si sta muovendo in modo molto pro europeo".



E alla domanda "Pensa che Salvini sia razzista?", la Bonino risponde: "Già il linguaggio che utilizzava nei confronti dei meridionali, peraltro italianissimi, non era proprio da Oxford. E così dire gli italiani prima, invece che le persone prima, ovunque siano nate, è un linguaggio che la dice lunga. Perché abbiamo gli italiani prima, poi avremo gli ungheresi prima, gli spagnoli prima. Avremo tutti prima, meno che le persone. Questo ci porta solo a degli scontri". E conclude: "Prima le persone, indipendentemente dal fatto che siano bianche, gialle, verdi o nere. Finché non avremo in testa questo non andremo da nessuna parte".