Aosta, malore per Luciano Violante: ricoverato in rianimazione

L'ex presidente della Camera, Luciano Violante, si trova in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale Parini di Aosta dopo avere avuto un malore. Il magistrato si trovava in auto a Cogne quando si è sentito male. Le persone che erano con lui hanno dato l'allarme e Violante è stato trasportato con l'elisoccorso ad Aosta. "Per fortuna la situazione sembra sotto controllo", ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta Augusto Rollandin.