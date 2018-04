Antonio Tajani: “Non credo che il matrimonio tra M5S e Pd si farà”

Antonio Tajani, Presidente del Parlamento europeo è ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. Il politico, tra i fondatori di Forza Italia commenta la situazione di impasse del Governo italiano: “Al momento non credo che il matrimonio 5stelle-Pd si farà. La verità è che secondo me si potrebbe realizzare un governo a guida del centrodestra che però di volta in volta, in base ai temi, riceve l’appoggio degli altri partiti. Proprio come fanno in Spagna, potrebbe essere una soluzione”. Tajani poi sottolinea: “In Europa ci chiedono un Governo forte. Poi sono stati i pentastellati a porre veti su di noi di Forza Italia, il centrodestra si è presentato unito alle elezioni e unito ha vinto. Loro invece hanno definito Berlusconi come ‘il male assoluto’. Ormai dopo tutto quello che si è detto un governo tra M5S e Centrodestra è molto difficile”. Il presidente ha poi fatto un annuncio: “Riceverò il premio Carlo V dal re di Spagna e i soldi che riceverò li devolverò ai terremotati del centro Italia”.