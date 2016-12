Anonymous attacca Matteo Salvini: hackerata la sua pagina Facebook

Attacco hacker alla pagina Facebook di Matteo Salvini da parte di Anonymous Italia. Questo il messaggio postato con la foto della nota maschera: "We are Anonymous We are legion We do not forgive We do not forget Expect us". "E' un attacco alla democrazia", ha commentato Salvini, mentre i responsabili del team social del segretario leghista hanno ripristinato la pagina. Centinaia di sostenitori di Salvini hanno inviato messaggi a favore del segretario.