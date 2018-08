Annuncio shock su treno, Salvini: "Buon lavoro alla brava capotreno"

"Buon lavoro brava capotreno, non sei sola!". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta la notizia del rientro in servizio della dipendente di Trenord che il 7 agosto, attraverso gli altoparlanti di bordo del regionale Milano-Mantova, disse: "I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. Scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i c...".