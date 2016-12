Anm, il ministro Boschi ai giudici: "Lavorate per il bene del Paese"

"Il lavoro dei magistrati viene fatto per il bene supremo del Paese e ai magistrati che sono in prima linea va tutta la nostra gratitudine". Lo dichiara il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi che, intervenendo al Congresso dell'Anm, non nasconde che con le toghe ci sono stati "elementi di confronto acceso". Poi un accenno alle riforme: "L'incantesimo dell'immobilismo si è rotto; le riforme le stiamo facendo davvero".