Anm: "Da Renzi bugie su magistrati"

13:45 - Da Renzi "affermazioni che non corrispondono alla realtà". Così l'Anm replica a quanto dichiarato del premier in tv. L'Anm "non ha mai dichiarato che l'introduzione di un tetto massimo alle retribuzioni sia un attentato alla libertà o all'indipendenza della magistratura". E sulla questione "ferie" dicono: "Gli uffici giudiziari non chiudono mai, e mai è stato detto che la riduzione della sospensione feriale sia un attacco".