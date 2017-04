Andrea Orlando: "No al voto con questa legge elettorale"

"Se qualcuno vuole andare a votare con questa legge elettorale, con i capilista bloccati, se ne assuma la responsabilità". Così il guardasigilli Andrea Orlando, aggiungendo: "Le conseguenze saranno un nuovo voto dopo sei mesi oppure larghe intese e noi non vogliamo né l'uno né le altre". "Il segretario del partito - ha aggiunto Orlando - non potrà essere il candidato premier e io propongo primarie aperte per tutta la coalizione di centro sinistra".