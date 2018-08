Andrea Mura, il parlamentare-velista passa al Gruppo misto e guadagna di più

Mura è stato espulso dai 5 Stelle il 26 luglio, dopo le accuse di assenteismo dovute alle sue numerose gite in barca. "Faccio politica così", si era difeso. Giustificazione non accettata dal coordinatore sardo del Movimento, Mario Puddu. "Chi non segue le regole va a casa - scriveva su Facebook -. Mura era stato candidato per fare il parlamentare della Repubblica, quindi a patto di seguire delle regole precise: taglio stipendio e impegno costante in Parlamento".



Ora che ha aderito al Gruppo misto il parlamentare non è più legato alle regole dei grillini, ovvero il versamento di 3mila euro mensili alla Casaleggio Associati per il mantenimento delle piattaforme web, come Rousseau, e i 1.500 dovuti al fondo per il microcredito. Svincolato da Di Maio, Mura arriverà a guadagnare circa 20mila euro al mese.